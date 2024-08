L’ex allenatore Arrigo Sacchi esamina come le tre big italiane si stanno avviando all’inizio del campionato,

Nell’incantevole cornice di Milano Marittima, all’evento di lancio del suo ultimo lavoro letterario dal titolo evocativo “Il Realista Visionario“, Arrigo Sacchi, figura eminente del mondo del calcio, ha colto l’occasione per condividere le sue riflessioni sul panorama calcistico attuale, a solo una settimana dal fischio d’inizio del nuovo campionato.

Sul calcio italiano

L’ex commissario tecnico pone l’accento sulla necessità per i tecnici italiani di adottare una visione strategica piuttosto che limitarsi a mere tattiche. Secondo Sacchi, il calcio italiano vanta la presenza di 4-5 allenatori che cercano di superare la dimensione tattica per approdare a quella strategica, rinnovando così lo spirito del gioco. Tuttavia, evidenzia anche l’importanza di distaccarsi dalla politica del calcio per concentrarsi su come poter migliorare continuamente.

L’avviso

In occasione del suo intervento, Sacchi riserva parole di elogio e di incoraggiamento per Simone Inzaghi. Secondo lui, il piacentino rappresenta una figura in crescita, una risorsa preziosa per il calcio italiano che ha ancora molto potenziale da esprimere. La vittoria dello Scudetto da parte dell’Inter, più che meritata secondo lo stesso Sacchi, getta le basi per una riflessione più ampia sull’atteggiamento da adottare per affrontare le sfide future. L’Inter è favorita anche per la prossima stagione a patto che l’ambiente mantenga una sete di successo, evitando l’autocompiacimento.

