Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha parlato a Il Mattino in vista della sfida di Serie A tra il Napoli e il Milan. Le dichiarazioni.

PAROLE – «Napoli e Milan sono due collettivi in difficoltà. Vedo giocatori un po’ spenti e un po’ sazi. Non riconosco più Lobotka: prima era uomo ovunque e non perdeva palloni, ora è diverso. Leao è Leao se corre, se scatta. Se non corre io non lo faccio giocare ».

