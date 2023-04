Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha commentato così la prestazione del Milan contro il Napoli:

«Clamoroso a Napoli. Il Milan sbanca il “Maradona” con un secco e meritato 4-0. Ma che cosa è successo? La risposta è abbastanza semplice: il Napoli ha perso perché ha smarrito quei principi e quei valori che, finora, avevano stupito tutti, mentre il Milan ha dimostrato che il collettivo, quando funziona, è sempre vincente. Uno per uno fa sempre uno e, invece, uno per undici fa undici. È qui la differenza tra le due squadre. Nel Milan, oltre a Leao che ha dimostrato una capacità di sacrificarsi davvero encomiabile e che poche volte avevamo ammirato, mi è piaciuto tantissimo Brahim Diaz. Ha lottato, ha creato, ha segnato, ha regalato assist e ha saputo faticare anche in fase difensiva. È stato un autentico spauracchio per tutta la difesa del Napoli»