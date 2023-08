Sacchi: «Okafor è un attaccante di movimento, il Milan…». Le parole dell’ex allenatore rossonero sul reparto offensivo

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato dell‘attacco del Milan e delle qualità di Noah Okafor. Di seguito le sue dichiarazioni:

LE PAROLE – I rossoneri, perlomeno in questo inizio di stagione, stanno privilegiando il 4-3-3. Quindi, due ali e un centravanti. Okafor ha nello spunto in rapidità il suo pezzo migliore, svaria bene sulle fasce, è un attaccante di movimento. Completamente differente da Giroud, tanto per intenderci. Se dovrà prendere il posto del francese, è logico, il Milan dovrà variare il modo di servire la prima punta

