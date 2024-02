Per La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi si è espresso così sul crollo della Juve.

SACCHI – «Me lo aspettavo? Se dico di sì, passo per presuntuoso. Però devo ammettere che la sconfitta contro l’Udinese, secondo me, è figlia della sconfitta di una settimana fa, a San Siro contro l’Inter. Dunque, qualcosa si poteva percepire nell’aria. Non sono dentro lo spogliatoio della Juve, quindi mi è difficile giudicare. Dico, però, che il KO di San Siro ha inciso parecchio. L’Inter, in quell’occasione, ha dimostrato di essere più forte e, di conseguenza, gli avversari diretti si sono demoralizzati».

