Sono queste le parole di Sacchi intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ecco cosa dice l’ex tecnico rossonero sul Milan.

Ecco le parole dell’ex tecnico rossonero, Sacchi che parla del Milan alla Gazzetta dello Sport: “Sono nati tattici, ma stanno diventando strateghi. E questo è un passaggio fondamentale. Juric è stato bravissimo a insegnare la fase difensiva, i raddoppi, la pressione: la sua visione del calcio, insomma. Pioli ha creato nel tempo una squadra che ama giocare e attaccare: il Milan comanda le partite come piace al suo tecnico“.

Conclude così: “E quindi penso che per il Milan sarà un impegno complicato, anche perché i rossoneri arrivano dalla trasferta di Zagabria e avranno nella testa l’impegno di mercoledì contro il Salisburgo, che sarà decisivo per la qualificazione agli ottavi di Champions. Bisognerà vedere se il Milan scenderà in campo con la mente completamente libera. Se non fosse così, e se il Toro riuscisse a ripetere la prova di Udine, per il Milan potrebbero esserci dei problemi“.

