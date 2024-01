Sacchi ricorda Gigi Riva: «Il più grande attaccante italiano della storia». Le parole dell’ex allenatore rossonero

L’ex allenatore del Milan Sacchi ha ricordato Gigi Riva. Le parole riportato da La Gazzetta dello Sport.

PAROLE – «Da giocatore è stato il più grande attaccante italiano della storia e uno dei migliori al mondo. Io ero un suo grande tifoso, poi ho lavorato con lui in nazionale, io ct e lui capo-delegazione e ho conosciuto un uomo ancora più grande del calciatore, una persona straordinaria. Se n’è andato via troppo presto, è un grandissimo dispiacere. Ha dato la vita per il calcio, dobbiamo essere tutti grati».

