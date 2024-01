Sacchi sicuro dopo Udinese Milan: «I rossoneri non devono pensare allo scudetto. Sull’Europa League…». Le dichiarazioni dell’ex allenatore

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi depenna il Milan dalla corsa allo scudetto, favorendo Inter e Juve.

LE PAROLE – «Con questa vittoria il Milan consolida il terzo posto in classifica, supera un ostacolo complicato come l’Udinese e dà continuità al rendimento. Però, adesso, che nessuno pronunci la parola scudetto. I rossoneri non devono pensare al titolo, per quello ci sono l’Inter e la Juve: i ragazzi di Pioli, dopo un inizio di stagione balbettante, hanno il dovere di mettere tutte le loro energie a disposizione del gruppo, devono impegnarsi al massimo, lavorare duramente in allenamento e poi, alla fine, si tireranno le somme. Non dimentichiamo che, oltre al campionato, c’è pure l’Europa League e il Milan, in questa competizione, può far sentire la sua voce. Mi sembra che, finalmente, si intravveda uno spicchio di futuro»

