Sacchi studia Allegri da vicino: è in tribuna per Sassuolo-Juve. L’ex tecnico del Milan in tribuna al Mapei Stadium

C’è anche Arrigo Sacchi al Mapei Stadium in occasione di Sassuolo-Juve.

L’ex allenatore del Milan segue da vicino i bianconeri di Allegri, che spesso ha criticato per lo stile di gioco, in compagnia del ct della Nazionale Under 21 Paolo Nicolato.

