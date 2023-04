Panico: «Nessuno ha visto il fallo antisportivo di Beerensteyn, Juve più altalenante di noi». Le parole della coach della Fiorentina

(inviato al Campo Ale e Ricky di Vinovo) – Panico, coach della Fiorentina, ha commentato la clamorosa sconfitta patita dalla viola in rimonta contro la Juventus Women per 4-3.

«La forza della Juve se la distribuisci nei due tempi rischi di non fare nemmeno un gol, se la distribuisci in un solo tempo c’è l’eventualità che te ne facciano tanti. Noi non abbiamo avuto più le forze. Mi dispiace per il gol nel finale del primo tempo che ci ha messo un po’ paura. Quando sono rientrate in campo loro avevano una sola cosa da fare senza avere nulla da perdere. Quindi sono venute lì a testa bassa e gli ha detto bene che ci hanno fatto subito il secondo gol. Lì non abbiamo avuto più la forza di risalire il campo e giocare perché la paura era tanta. E’ andata così la partita».

CAMPIONATO ALTALENANTE DELLA FIORENTINA – «Secondo me il campionato altalenante è più della Juve. La Fiorentina ha vinto con tutte le squadre contro cui vincere. Ha perso con Roma, Juve, Inter e Milan una volta. Il campionato è sopra le aspettativa. La squadra è in costruzione da ieri praticamente, tutte stanno facendo di più di quel che ci si aspettava. E’ un inizio? Da quando sono io è il secondo anno e ho cambiato 14 giocatrici. Si può dire che è un inizio con tante giocatrici al primo anno in Serie A, tante che nessuno conosceva, per noi era una scommessa, alcune giovani e altre di esperienza con più personalità in campo ma a lungo raggio qualcosa lasciano»

OBIETTIVO VERSO IL PROSSIMO ANNO – «Noi il terzo posto ce l’abbiamo lì anche perdendo oggi. Vediamo se riusciamo a fare di più, non dipende da noi. Nella poule scudetto si può vincere e perdere con chiunque. A me basterebbe avere tutte le domeniche una prestazione del genere con qualche attenzione in più dal punto di vista della cattiveria. Per il resto sarei soddisfatta se ci fossero sempre queste prestazioni qui».

FALLO DI REAZIONE DI BEERENSTEYN – «L’ho visto anche io. Di solito in una partita non c’è solo un arbitro, ma sono in 4. Io speravo che uno dei 4 veda un gesto così antisportivo. Mi dispiace sia accaduto proprio con lei che è antisportivo. Non voglio parlare gli arbitri perché si aprirebbe una polemica sterile. Dico che questi gesti antisportivi vanno puniti».

L’ALTRA SFIDA CON LA JUVE – «Io non ho rammarichi. Anche in quella partita lì la Juve veniva una sconfitta. Tutte le volte che l’affrontiamo noi è con l’acqua alla gola e da un lato fa piacere perché mette in campo le 11 titolari e ti confronti con loro, dall’altra serve rimboccarsi le maniche perché la partita è seria e tosta. Noi stiamo facendo un bel campionato»

LA CLASSIFICA – «Juve, Milan, Inter e Roma sono costruite per lottare per la Champions, noi no. Siamo costruite per arrivare alla poule scudetto, ci siamo e le ragazze si stanno ritagliando un ruolo da protagonista. Noi daremo tutto in campo e alla fine della poule scudetto vedremo dove ci colloca ancora il campo»

