Sassuolo Juve, riposa Di Maria: Allegri sceglie la coppia d’attacco pesante composta da Milik-Vlahovic per la partita che inizierà alle 18

Allegri lascia a riposo Di Maria per Sassuolo Juve e si affida alla coppia d’attacco pesante composta da Milik e Vlahovic.

E’ questa la scelta fatta dall’allenatore bianconero per la partita che inizierà alle 18 in vista anche del ritorno di Europa League con lo Sporting e l’assenza di Kean per un problema fisico.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI SASSUOLO JUVE

