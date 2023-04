La Juventus Next Gen ospita l’Arzignano nella 37esima giornata di Serie C: sintesi, tabellino, risultato, cronaca live

La Juventus Next Gen cade in casa contro l’Arzignano. 1-0 nel segno di Bordo: ora i bianconeri scivolano al 12esimo posto, ad un punto dalla zona playoff. Si deciderà tutto nell’ultima giornata contro la Virtus Verona.

Juventus Next Gen-Arzignano 0-1

1′ Si comincia – Partiti al Moccagatta.

3′ Pallonata per Yildiz – Il turco resta a terra dopo una forte pallonata sul volto, che richiede l’ingresso in campo dei sanitari.

5′ Rientra in campo Yildiz – Il turco può continuare la propria partita.

10′ Gara con tanti errori – Imprecisi i bianconeri, che hanno fin qui perso molti palloni.

17′ Primo tentativo ospite – Barba sventaglia in mezzo dove arriva il colpo di testa di Bordo, che termina però a lato.

20′ Bella giocata ospite – Lunghi si destreggia tra due centrocampisti bianconeri e calcia dalla distanza, attento Daffara.

24′ Ancora Arzignano – Angolo battuto da Casini, svetta un giocatore ospite che mette però fuori.

28′ Arzignano avanti – Azione di squadra che porta Bordo al tiro dal limite. Rasoterra che si infila nell’angolino basso a destra, Daffara riesce solo a sfiorare.

30′ Risponde la Juve – Liscio della difesa dell’Arzignano, palla che arriva a Cerri ma la sua conclusione di prima intenzione termina alta.

32′ Arzignano vicino al secondo – Gli ospiti recuperano palla e portano al tiro Fyda, che mette alto di poco.

33′ Doppia occasione per la Juve! – Sekulov in area, tiro respinto da Saio. Sulla ribattuta arriva Cudrig ma il portiere è bravo a deviare ancora.

37′ A un passo dal gol Sekulov – Uno due veloce tra l’attaccante e Cerri che gli fa da sponda, il destro di Sekulov lambisce il palo alla destra di Saio.

40′ Ancora Sekulov – Ci prova dal limite l’attaccante, blocca Saio.

45′ Segnalato il recupero – Altri due minuti da giocare.

FINE PRIMO TEMPO

INIZIA LA RIPRESA

46′ Cambi Juve – Dentro Savona e Pecorino al posto di Turicchia e Cerri.

48′ Yildiz per Pecorino – Pallone in verticale del centrocampista per l’attaccante, che spinge nel duello fisico con Molnar e fa sfumare l’azione.

50′ Tiro Cudrig – Prova la conclusione col destro l’attaccante ma il tiro non trova la porta.

55′ Tiro Sekulov – Pallone in verticale che accende una mischia in area, Sekulov cerca il sinistro ma termina altissimo.

60′ Parigi in acrobazia – Tentativo dal limite dell’area dell’attaccante: traiettoria che si perde sopra la traversa.

62′ Occasione Pecorino – Yildiz orchestra il contropiede, ispirato in questo secondo tempo. Pallone a sinistra per Sekulov, che crossa al centro per cercare nuovamente Yildiz: subentra Pecorino, che getta al vento la chance toccando di mano.

65′ Tiro Sekulov – Yildiz porta via l’uomo al compagno di squadra, così Sekulov si incunea in zona centrale e apre il compasso col tiro a giro. Blocca centralmente Saio.

66′ Doppia occasione Juve – Prima Cudrig in rovesciata esalta i riflessi di Saio, poi Yildiz ci prova sulla ribattuta ma spedisce fuori.

70′ Doppia parata Saio – Ci mette i guantoni l’estremo difensore dell’Arzignano. Prima sul diagonale rasoterra di Sekulov, poi nel prosieguo dell’azione sul tiro sul primo palo di Yildiz.

71′ Salva Piana – Sulla linea il difensore allontana il cross dal fondo di Besaggio: alle sue spalle c’era pronto Pecorino a colpire.

76′ Tiro Yildiz – Punizione lunga, Poli fa da sponda di testa con Yildiz che calcia al volo. Tiro a lato, ma l’arbitro ferma tutto per un fallo del difensore.

82′ Colpo di testa Pecorino – Termina alto il tentativo dell’attaccante.

84′ Tiro Grandolfo – Controllo e girata del neo entrato, pallone che sibila a fil di palo.

86′ Tiro Tremolada – Conclusione rasoterra bloccata con sicurezza da Daffara.

89′ Traversa Pecorino – Clamorosa occasione per pareggiare. Poli fa da sponda in area per Pecorino, che di testa centra in pieno la traversa.

92′ Sekulov giù in area – Va a terra nel contatto con l’avversario, ma per l’arbitro non è rigore. Anzi, giallo per simulazione.

94′ Rigore Arzignano – Lipari spinge Tremolada alle spalle: rigore per gli ospiti.

95′ Rigore sbagliato Grandolfo – Daffara intuisce e neutralizza il rigore.

FISCHIO FINALE

Migliore in campo Juve: Yildiz PAGELLE

Juventus Next Gen-Arzignano 0-1: risultato e tabellino

Reti: 28′ Bordo

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-1-2): Daffara; Huijsen, Poli, Muharemovic (67′ Besaggio); Cudrig (89′ Lipari), Sersanti, Barrenechea, Turicchia (46′ Savona); Yildiz (93′ Palumbo); Sekulov, Cerri (46′ Pecorino). All. Brambilla. A disp. Raina, Riccio, Da Graca, Cotter, Ntenda, Peeters

ARZIGNANO (4-3-1-2): Saio; Cariolato (67′ Davi), Molnar, Piana, Lattanzio; Bordo (67′ Nchama), Casini, Barba (84′ Milillo); Lunghi (73′ Tremolada); Parigi, Fyda (73′ Grandolfo). All. Bianchini. A disp. Morello, Pigozzo, Cester, Gemignani, Nannini, Antoniazzi, Bonetto, Belcastro, Fantacci

Arbitro: Gangi (Enna)

Ammoniti: 56′ Cariolato, 60′ Barba, 70′ Saio, 75′ Casini, 77′ Piana, 92′ Sekulov

