Mecca esalta Palladino: «E’ bravo, quel che fa a Monza va oltre». Il tifoso si complimenta con l’ex giocatore della Juve

Palladino, ex giocatore della Juve, dopo aver battuto due volte i bianconeri in Serie A ieri sera si è tolto lo sfizio di sconfiggere l’Inter a San Siro grazie ad un gol di Caldirola. All’allenatore del Monza sono arrivati i complimenti via Twitter di Edoardo Mecca, noto tifoso della Vecchia Signora.

Raffaele Palladino ha le stigmate del grandissimo allenatore.

Quello che sta facendo a Monza va oltre.

Bravo

Bravo

Bravo. — Edoardo Mecca (@EdoardoMecca1) April 15, 2023

