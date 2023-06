Il commento di Arrigo Sacchi nei confronti della partita giocata dall’Inter contro il Manchester City in Champions League

L’ex allenatore Arrigo Sacchi alla Gazzetta dello Sport ha parlato della finale di Istanbul tra Manchester City–Inter

MOMENTO – «Guardiola era sottopressione per la sfida contro l’Inter. Non aveva mai vinto la Champions con gli inglesi, nonostante il club avesse speso tantissimi soldi per accontentare tutte le sue richieste. Contro l’Inter il Manchester City non ha disputato la sua miglior partita, ho visto poco pressing, poco ritmo, pochi attacchi negli spazi».

