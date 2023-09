L’ex allenatore rossonero Arrigo Sacchi su quello che sarà il derby tra l’Inter e il Milan di stasera in quel di San Siro. Le parole

Arrigo Sacchi, uno degli allenatori più iconici e rappresentativi della storia rossonera. Insieme al ‘profeta di Fusignano’ abbiamo avuto il piacere e l’onore di discutere in esclusiva per Milannews24 per quanto concerne il derby Inter-Milan.

Buongiorno Arrigo. In città è ormai tempo di Inter-Milan. Qual è il suo ricordo più bello legato al derby di Milano?

«Quando facemmo la prima partita dopo il mio arrivo. Vincemmo 1-0, fu una vittoria importante. Venivamo da un momento complicato, per di più ci mancavano un paio di giocatori. Ricordo anche il mio secondo derby, quando nell’intervallo Altobelli urlò all’arbitro: ‘Li conti bene, questi sono in 15…’. In effetti li avevamo schiacciati e praticamente non passavano la metà campo. Tanto che il presidente alla fine della partita disse: ‘Peccato che non fosse un incontro di box, altrimenti avrei tirato la spugna’».

Questa sera proprio Inter e Milan giocheranno dinanzi ad un San Siro gremito di supporter nerazzurri. Crede che questo possa costituire uno scoglio per i ragazzi di Stefano Pioli?

«Non credo. I giocatori del Milan sono dei professionisti…non avranno paura».

