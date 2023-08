Le parole di Arrigo Sacchi sull’addio alla Nazionale di Roberto Mancini dopo cinque anni tra soddisfazioni e momenti difficili

Intervistato da La Repubblica, Arrigo Sacchi ha voluto parlare dell’addio dell’ex tecnico dell’Inter Roberto Mancini alla nazionale. Di seguito le sue parole.

LE PAROLE – «Ah, di una cosa sono sicuro: il problema non è Roberto Mancini, il problema siamo noi. Guidare la Nazionale significa essere soli, in un Paese senza cultura e non solo sportiva. Se provi a vincere con merito, se ragioni al plurale, sei un povero ottimista in mezzo ai pessimisti. Se guardo indietro, la mia fu proprio un’altra storia. Arrivai secondo a Usa ’94 perdendo in finale contro il Brasile ai rigori, ma questo alla critica faceva schifo. Mi spararono addosso, non gli pareva vero. Così come non gli pareva vero, attaccando me, di poter colpire anche Silvio Berlusconi appena entrato in politica. Mi sfinirono, ne avevo piene le scatole».

