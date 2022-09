Alexis Saelemaekers ha parlato anche del rapporto con la Nazionale del Belgio: le sue parole in conferenza stampa

Durante la conferenza stampa odierna, Alexis Saelemaekers ha parlato così del Belgio:

«Per me è una grande gioia giocare in una nazionale così forte. Sapevo che avevamo grandi giocatori, stiamo facendo bene in nazionale ed è una esperienza in più per me giocare in un grande club e in una grande nazionale».

