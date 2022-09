Sono queste le parole di Luca Marchetti, famoso giornalista che parla alla radio di TMW dell’Inter in vista della Champions.

Ecco le parole di Luca Marchetti, che commenta così il momento dell’Inter alla radio di TMW: “L’ho vista contratta contro il Torino. Non è sciolta, dominante come l’inizio di stagione dello scorso anno. Più preoccupata e compassata, è un Inter che si guarda indietro. Mentre l’Inter dello scorso anno guardava solo avanti, ora sempre impaurita. Non a caso gioca bene solo quando gioca sui nervi, contro il Torino, quando c’era da recuperare nel Derby.“

Conclude così il giornalista: “Col Bayern Monaco ha fatto una gara buona, poi i tedeschi sono superiori. Contro il Viktoria Plzen è più forte l’Inter, i nerazzurri oggi sono chiamati a vincere. La medicina dell’Inter è cominciare a prendere convinzione dei propri mezzi, è la stessa squadra meno Perisic ma con Lukaku. Ed ha giocatori in grado di dare qualità come Asllani, come Mkhitaryan, come Onana. Con Perisic ha perso qualità, ma l’Inter è la stessa dello scorso anno. È una questione di riannodare i fili.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG