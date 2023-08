Saelemaekers e il Milan al passo d’addio. Questo club prepara l’offerta con cui provare a strapparlo ai rossoneri

Saelemaekers e il Milan sono pronti a dirsi addio. Per lui lo spazio in all’interno degli schemi di Pioli è davvero ridotto, sia davanti sia in difesa dove è stato provato in alcune uscite.

Come riportato da Tuttosport sulle tracce del belga c’è da qualche giorno il Betis Siviglia. Gli spagnoli proprio in queste ore stanno studiando l’offerta giusta da presentare ai rossoneri.

