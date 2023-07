L’ex attaccante Louis Saha descrive come l’estremo difensore camerunese cambierà il modo di giocare dei Red Devils.

Betfred ha intervistato Louis Saha che ha sottolineato la grande importanza di Andre Onana anche in ottica Manchester United. “È un grande portiere desideroso di migliorare e ha 27 anni, quindi ha molta esperienza ma non è affatto vecchio. L’allenatore sta cercando di giocare da dietro e credo che Onana sarà molto importante per il Manchester United”.

Andre’ Onana

“Certo, tutti i portieri commettono errori che portano a gol, ma nel caso di André la squadra segnerà più gol grazie a lui. Ci vuole tempo perché i giocatori si adattino a un nuovo campionato, ma sono certo che lui si adatterà perfettamente dato che è stato in grado di giocare in una squadra dell’Inter, che è molto strutturata ed è stato comunque in grado di rivoluzionare la squadra con la sua lungimiranza, quindi non ho dubbi che farà lo stesso al Manchester United“.

L’articolo Saha: “Onana sarà molto importante per il Manchester United, è stato capace di rivoluzionare l’Inter con lungimiranza” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG