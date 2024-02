Il sindaco di Milano Beppe Sala si è espresso sulla questione stadio: le dichiarazioni sul possibile addio di Inter e Milan dall’impianto

Il sindaco di Milano Beppe Sala, intervistato da Corriere.it, si è espresso così sul possibile addio di Inter e Milan all’impianto di San Siro

L’ANNUNCIO – «Non è semplice oggi fare uno stadio in un territorio molto urbanizzato. E’ legittimo che le squadre cerchino la possibilità di fare un altro stadio perché si patrimonializzano ed è doveroso che io lo difenda, anche perché se vanno via cosa faccio con San Siro? Dovrò trovare una soluzione e metterlo in vendita»

