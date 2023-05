Le parole del sindaco di Milano Giuseppe Sala sulla sua presenza in quel di San Siro per il derby di Champions Inter-Milan

Tramite Calcio e Finanza, il sindaco di Milano Sala ha voluto parlare della sua possibile presenza a San Siro per Inter–Milan di Champions League.

LE PAROLE – ««Se vado a San Siro stasera per il derby? Ormai sono un paio di anni che non vado più allo stadio, le polemiche sullo stadio non mi rendono tranquillo nell’andarci. È una delle cose a cui ho dovuto rinunciare…(CLICCA QUI PER L’ARTICOLO COMPLETO)».

