Sala su San Siro: «Se una delle due squadre decidesse di rimanere…». Le parole del sindaco di Milano sulle decisioni dei due club

Come riportato da Tuttosport, Beppe Sala ha commentato la scelta del Milan di spostarsi a San Donato e punta sull’Inter per chiedere di non abbandonare San Siro. Ecco le parole del sindaco di Milano:

«Se una delle due squadre decidesse di rimanere a San Siro sarebbe una gran bella cosa e il Comune sarebbe non disponibile ad aiutare ma di più».

