Il sindaco di Milano Beppe Sala spera ancora di convincere i due club milanesi a restare a San Siro per ristrutturarlo.

Beppe Sala ha parlato a Libero della possibilità che l’Inter scelga di restare a San Siro. “Se il Milan si trasferisce a San Donato le alternative sono due: 1) San Siro interessa all’Inter 2) Non interessa neppure all’Inter. Nel secondo caso trasformeremo lo stadio in un luogo dedicato a concerti ed eventi. Questo significherebbe cancellare la storia del calcio a San Siro, cosa che io non vorrei fare ovviamente“.

I contatti con Steven Zhang

“Ci siamo sentiti. Zhang mi ha detto che ha sempre avuto perplessità su San Siro perché il club non si può permettere per due anni di traslocare in un impianto più piccolo, però ha lasciato un margine di trattativa. Non mi ha promesso ‘Sì, rimarremo a Milano!’, però dal tono della telefonata ho sentito una disponibilità sincera da parte sua”.

Le condizioni per restare

“Continuare a giocare a San Siro limitando al minimo gli spazi non agibili, oppure giocare altrove un paio di giornate, a inizio e fine campionato, per garantire i lavori nel periodo estivo”.

Prossime mosse

“Per prima cosa è importante che Inter e Milan spieghino a WeBuild (l’azienda di costruzioni incaricata di studiare il progetto ndr) cosa hanno bisogno per avere un impianto adeguato, dal numero di posti Vip alle strutture dentro e fuori allo stadio. Al netto delle dichiarazioni di Cardinale, settimana prossima inviterò allo stesso tavolo Milan, Inter e WeBuild per verificare le esigenze dei club”.

