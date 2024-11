L’attaccante esterno egiziano ha il contratto in scadenza a giugno e come da lui candidamente ammesso non ha ancora ricevuto un’offerta per il rinnovo.

Nel vorticoso mondo del calcio, le voci di mercato si susseguono con ritmo incalzante, suggerendo scenari sempre nuovi che potrebbero riscrivere le sorti delle squadre e dei loro tifosi.

È in questo contesto che emerge una possibile svolta per il Milan. La possibile partenza di un big potrebbe lasciare un vuoto non facile da colmare all’interno della rosa rossonera, un vuoto che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere riempito da niente meno che Mohamed Salah, attuale stella del Liverpool.

La prospettiva di un trasferimento stellare

La notizia che l’egiziano possa approdare in rossonero nella prossima estate ha scatenato un’onda di eccitazione tra gli appassionati di calcio. Secondo quanto riportato da Gerardo Fasano, giornalista per Ruleta Sport, l’ex Roma e Fiorentina, in scadenza di contratto con il Liverpool, non ha ancora ricevuto proposte per il rinnovo, rendendo l’ipotesi di un suo trasferimento non solo possibile ma, forse, anche probabile. Salah, già affermatosi a livelli stratosferici nel calcio europeo, potrebbe quindi rappresentare l’elemento ideale per rafforzare l’attacco del Milan.

L’indiscrezione

Secondo Fasano l’attaccante avrebbe manifestato un’apertura verso un trasferimento al Milan, il club rossonero, però, non è l’unico in corsa per assicurarsi le prestazioni del fuoriclasse egiziano. Squadre dal blasone e dal potere economico significativi come il Paris Saint-Germain in Francia e il Barcellona in Spagna sono menzionati tra le possibili contendenti.

Rafael Leao

In uscita

Ma c’è dell’altro, il giornalista ritiene anche che sia probabile un addio di Rafael Leao a fine stagione. La sua partenza sarebbe un duro colpo per il club, ma l’arrivo di un calciatore del calibro di Salah potrebbe non solo colmare il vuoto lasciato dall’eventuale partenza del portoghese ma anche apportare una qualità e una leadership riconosciute su scala mondiale.

