Il difensore rossonero Matteo Gabbia ha conosciuto una crescita impressionante sopratutto dopo il prestito di 6 mesi al Villarreal.

Un’entusiasta Matteo Gabbia non nasconde la propria gioia per il rinnovo ma guarda anche avanti ai prossimi obiettivi; ecco le sue parole ai canali ufficiali del Milan.

“Sono sicuramente felicissimo. È davvero un bel momento per me, personale. Sono contento perché è un sogno che si realizza e la continuazione di storia che è iniziata tanti anni fa. Quindi davvero sono molto molto felice”.

Le sensazioni

“Sono arrivato in un momento della carriera personale, dove mi sento importante a livello di squadra, mi sento ben voluto in tutto quello che è l’ambiente di Milanello, di Casa Milan. E di conseguenza sono molto felice e spero che questo possa essere un inizio per un qualcosa di ancora più bello nei prossimi anni”.

Le sue aspirazioni

“Personalmente quello di continuare a meritarmi quella che è la fiducia di questo club, che merita sempre, con costanza, quello che è impegno, dedizione e sacrificio. E poi, appunto, penso che i miei obiettivi personali siano molto legati a quelli che ho prima citato della squadra”.

Gli obiettivi del Milan

“Gli obiettivi di squadra sono facili, nel senso che noi dobbiamo intanto crescere continuamente, di riuscire a trovare una continuità che per noi deve essere molto importante all’interno di questa stagione. Poi ovviamente, come dico sempre, l’obiettivo del Milan è quello di scendere ogni partita in campo e vincere. Questo è quello che dobbiamo avere noi nella testa guardando partita per partita”.

