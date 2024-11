Oggi pomeriggio i rossoneri affronteranno la squadra toscana che si è resa protagonista di un ottimo inizio di campionato.

La Serie A si prepara a una partita carica di attese e novità tattiche da parte di entrambe le squadre.

Calcio d’inizio alle 18:00 di oggi per l’incontro che vedrà il Milan ospitare l’Empoli a San Siro

Tra infortuni e scelte obbligate

La formazione guidata da D’Aversa si trova di fronte a un’emergenza infortuni, soprattutto nel reparto mediano, con una serie di assenze che restringono le opzioni a centrocampo. Tra i giocatori indisponibili si annoverano Fazzini, Grassi, Haas e Zurkowski, oltre a De Sciglio, Sazanov ed Ebuehi. La necessità di sostituzioni forzate porta a un ballottaggio chiave tra Anjorin e Cacace per completare il centrocampo; una scelta che influenzerà direttamente la disposizione tattica degli altri giocatori in campo, soprattutto di Maleh.

Il portoghese vuole sorprendere

Il tecnico del Milan sta pianificando diverse modifiche nell’undici titolare, con sei cambi rispetto all’ultima partita disputata contro lo Slovan Bratislava. Tra i rientri più attesi, come sottolinea Sky Sport, spiccano quelli di Leao e Morata, quest’ultimo tornato disponibile dopo una squalifica in Champions. La difesa vedrà la coppia centrale formata da Thiaw e Gabbia; quest’ultimo fresco di rinnovo contrattuale mentre la vera novità è sulla trequarti visto che a destra dovrebbe esserci Musah e non Chuckwueze, con Pulisic spostato al centro.

Yunus Musah

Le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Morata. All. Fonseca.

Empoli (3-4-2-1): Vásquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Anjorin, Pezzella; Colombo, Maleh; Pellegri. All. D’Aversa.

