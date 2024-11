Il tecnico rossonero è sempre stato chiaro quando si trattava di menzionare l’obiettivo stagionale e nonostante una brutta partenza non cambia modo di vedere.

Nel mondo del calcio italiano, la corsa Scudetto si anima di speranze e strategie anche quando le distanze sembrano importanti. Il Milan affronta un momento cruciale della stagione con l’obiettivo di ridurre il gap che lo separa dalla vetta della classifica occupata dal Napoli.

Nonostante i dieci punti di differenza e una partita ancora da recuperare, il tecnico portoghese non nasconde il suo ottimismo riguardo alla possibilità di una rimonta, consapevole però che il margine di errore è ormai ridotto al minimo.

Match clou

La gara di questa sera a San Siro contro l’Empoli rappresenta per il Milan l’inizio di una serie di incontri in cui i rossoneri dovranno dimostrare costanza e determinazione. La Gazzetta dello Sport evidenzia l’importanza di dare il via ad un percorso senza sbavature per i rossoneri.

Il piano

Dopo un avvio difficile in Champions League caratterizzato da due sconfitte, gli uomini di Fonseca sono stati capaci di rialzarsi conquistando tre vittorie consecutive e tenendo aperte le porte per la qualificazione agli ottavi di finale della competizione. Il desiderio è ora quello di replicare questo trend positivo anche in Serie A, dove la squadra cerca riscatto dopo due pareggi contro Cagliari e Juventus.

Rafael Leao

L’uomo decisivo

Una delle figure chiave di questa possibile rinascita rossonera è senza dubbio Rafael Leao. Il giovane attaccante, dopo un periodo di alti e bassi, sembra aver ritrovato la forma migliore, diventando elemento indispensabile per le ambizioni del Milan. Fonseca, nella conferenza stampa di ieri, ha espresso soddisfazione per le prestazioni del suo connazionale, sottolineando come le decisioni adottate nei suoi confronti abbiano iniziato a dare i frutti sperati.

Leggi l’articolo completo Milan: Fonseca sa come far partire la rimonta Scudetto, occhi su un giocatore in particolare, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG