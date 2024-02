Paddy Power, ex difensore del Liverpool, ha parlato del futuro di Salah con i Red al Mirror ipotizzando un possibile approdo in Saudi Pro League

Paddy Power, ex difensore del Liverpool, ha parlato del futuro di Salah con i Red al Mirror ipotizzando un possibile approdo in Saudi Pro League nel mercato estivo. Le sue dichiarazioni:

FUTURO SALAH – «Non importa cosa accadrà in questa stagione, penso che l’accordo sia in vigore dalla scorsa estate. Giocherà in Arabia Saudita e speriamo che il Liverpool riceva una grossa cifra e un paio di giocatori».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG