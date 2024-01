Il giornalista Stefano Salandin risponde così alle polemiche arbitrali nel nostro campionato: ecco che cosa ha detto

Tramite i suoi canali social, il giornalista Stefano Salandin risponde così alle polemiche arbitrali.

IL COMMENTO – «Il problema è sempre e sempre e sempre uniformità giudizio: se fischi il rigore su Frattesi avresti dovuto fischiare anche quello su Yildiz. Per me non lo è nessuno dei due, ma mettetevi d’accordo. Anche perché è antipatico che capiti sempre con ste 2 squadre di mezzo, Inter e Juve».

