La Salernitana ha trovato l’accordo per il rinnovo con il portiere Ochoa che resterà dunque in granata anche per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, per l’estremo difensore messicano contratto annuale.

