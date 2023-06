Lo spareggio salvezza tra Spezia e Verona dovrebbe giocarsi domenica 11 giugno alla Dacia Arena di Udine, ma ci sono altre opzioni

La Lega Serie A si è riunita oggi per discutere dello spareggio salvezza tra Spezia e Verona. Deciso il quando, l’ultima cosa da decidere è il dove.

La decisione, come riportato da Di Marzio, sarebbe ricaduta sulla Dacia Arena di Udine, ma non è ancora definitiva. Si sta studiando anche l’ipotesi di Reggio Emilia. Il motivo sarebbe per evitare che, nello spostamento delle due tifoserie, i tifosi non si possano incrociare sulla strada.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG