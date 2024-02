Le parole di Jereme Boateng, nuovo difensore della Salernitana, sui suoi obiettivi con la squadra campana. I dettagli

Jerome Boateng ha parlato a Kicker della sua nuova avventura alla Salernitana.

PAROLE – «Ho ricevuto richieste e offerte diverse da tutti i continenti. Ma dopo i tanti successi della mia carriera, volevo l’agonismo sportivo. Per me era importante anche avere un buon feeling con la squadra, con l’allenatore e con la società. La Salernitana ha messo un impegno incredibile in queste settimane e le conversazioni con il tecnico Filippo Inzaghi e il nostro direttore sportivo mi hanno toccato il cuore. La sfida è entusiasmante: vogliamo restare in Serie A. Ogni partita ormai è una finale. Per questo dico: restare in Serie A con la Salernitana forse per me varrebbe anche più di uno dei tanti scudetti vinti».

RIBERY– «Ho parlato molto con Franck, mi ha detto molte cose positive, mi ha davvero entusiasmato. Francky è ormai una leggenda qui. Sono molto felice di lavorare di nuovo con lui».

FUTURO– «Voglio giocare a calcio altri tre anni. Sono in ottima forma, ho buone statistiche. Il mio contratto dura fino all’estate. Poi vedremo. Cosa Posso dire dopo una partita Che mi sento davvero bene».

