Salernitana, le parole di Candreva: «Ribery è una grandissima persona e un grande uomo, ci sta dando una grande mano con la sua esperienza»

Antonio Candreva è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la vittoria della sua Salernitana contro la Lazio:

«Ho esultato dentro per il grande gol che ho fatto, ha aiutato la squadra a rientrare in partita. Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra difficilissima. Lo step che abbiamo fatto è la consapevolezza dei nostri mezzi. Siamo stati umili rimanendo in partita. Abbiamo saputo soffrite e fatto una grande gara. Dobbiamo tenere i piedi per terra, gara dopo gara. La strada è ancora lunga. Ribery è una grandissima persona e un grande uomo, ci sta dando una grande mano. Sta mettendo la sua esperienza al servizio della squadra. Per noi la sua esperienza è molto importante».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU LAZIONEWS24.COM

L’articolo Salernitana, Candreva: «Esultanza Ho esultato dentro» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG