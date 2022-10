Le parole di Maurizio Sarri dopo la sconfitta contro la Salernitana: «Forse l’abbiamo data per vinta e non ci aspettavamo di prendere gol»

Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Lazio-Salernitana. Queste le dichiarazioni del tecnico della Lazio a Dazn e Lazio Style Radio.

PARTITA – «Abbiamo fatto una buona partita fino all’1-1. Abbiamo giocato un buon primo tempo, prendendola in mano negli ultimi 20′. Forse l’abbiamo data per vinta e non ci aspettavamo di prendere gol».

ARBITRO – «L’arbitraggio non ha contribuito a mantenere serena la partita, ma bisognerebbe andare oltre tutto. Quello di Milinkovic non era fallo, anzi è stato quello della Salernitana farlo. Sergej era in possesso e in quarant’anni di calcio non avevo mai visto una cosa del genere. Meglio che non dico quello che penso o prendo sei mesi di squalifica».

