Le parole di Marelli sul giallo a Milinkovic-Savic: «É stato un normalissimo scontro di gioco, eccessiva l’ammonizione»

Luca Marelli, ex arbitro e varista di DAZN, ha commentato l’assurda ammonizione rifilata a Milinkovic-Savic che gli costerà il derby.

PAROLE – «Cos’è lo step on foot, è un’imprudenza dove si mette a rischio l’integrità dell’avversario. Dobbiamo chiederci: Milinkovic-Savic è stato imprudente? La risposta è no, non c’è stato un movimento verso l’avversario, è stato un normalissimo scontro di gioco. Lui scarica la palla e il piede finisce su quello dell’avversario. Ammonire Milinkovic è decisamente eccessivo, il possesso era di Milinkovic-savic che non poteva far altro che calpestare il piede dell’avversario».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU LAZIONEWS24.COM

L’articolo Lazio, Marelli: «Ammonizione eccessiva, ecco la regola» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG