Boulaye Dia, attaccante della Salernitana, si è raccontato a SportWeek settimanale de La Gazzetta dello Sport

«Gol? Emozione fortissima quello segnato alla Sampdoria. Un po’ meno l’esultanza. Ho messo la palla in rete e ho visto il muro di tifosi venirmi incontro ad abbracciarmi ma poi ho visto la bandierina. Champions? L’anno scorso era la prima volta, ma quel che mi interessa è stare in campo. Mercato? Al Villarreal ho iniziato a giocare ma poi dopo la coppa D’Africa ho visto poco il campo e ho deciso di cambiare. Qui a Salerno ritroverò il ritmo partita e questo per me rappresenta la possibilità di fare un passo avanti nella carriera».

