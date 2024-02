All’Arechi andrà in scena la sfida di Serie A tra Salernitana e Empoli: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

All’Arechi andrà in scena la sfida di Serie A tra Salernitana e Empoli. Le due squadre hanno necessità di punti per uscire dalla zona rossa. I campani per cercare di non perdere terreno dal penultimo posto, i toscani per proseguire nel buon momento delle ultime gare con una vittoria e due pari con Juve e Genoa. Per Inzaghi il pari di Torino è stato come ripartire e iniziare un nuovo campionato, ma stasera all’Arechi non può permettersi di sbagliare. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni e dove vedere il match.

Le probabili formazioni

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Pierozzi, Boateng, Pellegrino; Zanoli, Basic, Coulibaly, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia. All. Inzaghi F.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Cacace; Cambiaghi, Zurkowski; Cerri. All. Nicola

Salernitana-Empoli: orario e dove vederla

Salernitana-Empoli gara delle ore 20:45 del venerdì che inizierà la ventiqutresima giornata della Serie A, la quinta del girone di ritorno. All’Arechi sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sulle rispettive App scaricabili su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. Non sarà possibile seguire l’evento gratis, ma solo con la sottoscrizione di un abbonamento.

