Allo stadio Arechi, il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Salernitana e Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Arechi, Salernitana e Empoli si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2022/23.

Sintesi Salernitana Empoli 2-2 MOVIOLA

Fischio d’inizio ore 18.30

1’ – Calcio d’inizio, primo controllo per la Salernitana.

Primi minuti di studio, le due squadre si prendono le misure, ma senza affondare il colpo.

9’ – Calcio d’angolo per l’Empoli, lo batte Pjaca per Satriano che ci prova col tacco, ma la Salernitana chiude di nuovo in corner.

12’ – Occasione Empoli: bella discesa sulla sinistra di Parisi, cross basso e teso, su cui Satriano non arriva di poco.

14’ – Occasione Empoli, gli ospiti aumentano i giri e arrivano al tiro con Lammers da posizione defilata che costringe Sepe alla respinta.

16’ – La Salernitana si fa vedere in avanti palla da Mazzocchi a Candreva che ci prova al volo, ma calcia alto.

19’ – Pjaca inventa calcio nell’area di rigore della Salernitana: dribbling nello stretto, tunnel e assist per Lammers che però sbaglia il controllo.

25’ – cooling break.

31’ – GOL EMPOLI: Henderson arriva con un taglio sul fondo e crossa dentro sul secondo palo per Satriano che arriva di corsa.

36’ – Occasione Salernitana: Bonazzoli si abbassa per creare lo spazio per Maggiore che entra e scarica al centro per Vilhena. Palla in corner.

38’ – GOL SALERNITANA – Strappo di Mazzocchi che entra di cattiveria in area e trova il pareggio nel finale di tempo.

42’ – Brutto intervento di Coulibaly su Henderson che prende il giallo. Animi che si scaldano fra i due calciatori.

44’ – Henderson ci prova al volo su una ribattuta da una punizione. Palla alta.

45’ – Saranno 2’ di recupero.

45’+2’ – Fine primo tempo.

Secondo tempo

46’ – Primo controllo per l’Empoli.

47’ – Occasione Salernitana: cross di Candreva al centro per Dia; Vicario esce in maniera coraggiosa e sulla ribattuta Mazzocchi calcia alto.

56’ – Doppio cambio per entrambe le squadre: per i padroni di casa Entrano Piatek e Daniliuc per Bonazzoli e Gyomber, mentre per gli ospiti Akpa e Baldinelli per Pjaca e Haas.

61’ – GOL SALERNITANA: Dia la spinge di coscia in porta sul corner corto di Vilhena.

66’ – Nell’Empoli esce Henderson ed entra Bajrami.

69’ – Cross velenoso di Parisi dalla trquarti, ma Sepe esce bene.

71’ – Esce Maggiore ed entra Kastanos per la Salernitana.

76’- Varco di Parisi per Satriano, ma il suo tiro è strozzato dalla pressione di Fazio.

77’ Ultimi due cambi per l’Empoli: fuori Grassi e Satriano, dentro Ekong e Marin.

79’ – Occasione per la Salernitana, Piatek attacca la profondità e prova il diagonale. Vicario in corner.

81’ – GOL EMPOLI: Lammers dal limite, decisiva la deviazione di Fazio.

82’ – Escono Mazzocchi e Dia ed entrano Bradaric e Botheim.

90’ – Saranno 5’ di recupero.

90’+5’ – Finita: l’Empoli recupera lo svantaggio con Lammers. risultato finale 2-2.

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Salernitana Empoli 2-2

Marcatori: 31’ Satriano, 38’ Mazzocchi; 61’ Dia, 81’ Fazio

Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber (56’ Daniliuc), Fazio; Candreva, L. Coulibaly, Maggiore (71’ Kastanos), Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli (56’ Piatek). Allenatore: Nicola.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Luperto, Ismajli, Parisi; Haas (56’ Bandinelli), Grassi, Henderson (66’ Bajrami); Pjaca (Akpa); Satriano, Lammers. Allenatore: Zanetti.

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A

L’articolo Salernitana Empoli LIVE: 2-2 arriva il pari di Lammers proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG