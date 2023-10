Salernitana, oggi incontro per decidere il futuro di Paulo Sousa: in caso di esonero il primo nome della lista è Filippo Inzaghi

Paulo Sousa oggi era regolarmente presente all’allenamento della Salernitana, ma il suo futuro rimane in bilico.

Oggi, come riportato da Gianluca Di Marzio, ci sarà un incontro in società per decidere il futuro del tecnico. In caso di esonero, il favorito per sostituirlo sarebbe Filippo Inzaghi.

