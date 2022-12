Federico Fazio, difensore della Salernitana, ha parlato della stagione e degli obiettivi al Corriere dello Sport

Federico Fazio, difensore della Salernitana, ha parlato della stagione e degli obiettivi al Corriere dello Sport. Le sue dichiarazioni:

«Ritorno in campo? Non si sa è passato troppo tempo quindi non so come possa influire il Mondiale. Per noi servirà grande determinazione visto che affronteremo avversari forti. Sulla carta è una ripartenza complicata, ma anche l’anno scorso sembrava tutto impossibile».

MILAN – «Nonostante le assenze è una grande squadra. Match difficile ma bello allo stesso tempo».

SALERNITANA – «La salvezza raggiunta quest’anno è stata come vincere un titolo. Salerno merita di restare sempre in A. Il nostro obiettivo è la salvezza. Scudetto? Per me lo vincerò il Napoli, lo meriterebbe. Futuro? Voglio restare qui più a lungo possibile».

L’articolo Salernitana, Fazio: «Voglio restare qui a lungo. Scudetto? Dico Napoli. La salvezza qui è come un titolo» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG