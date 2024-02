Fabio Liverani, allenatore della Salernitana, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match contro l’Inter

Fabio Liverani, allenatore della Salernitana, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match di domani sera alle 20:45 contro l’Inter. Prima chiamata per Manolas, c’è anche l’altro greco Pasalidis. Sei gli assenti: oltre allo squalificato Bradaric non ci sono Fazio, Gyomber, Ikwuemesi, Pierozzi e Pirola. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Costil, Ochoa, Allocca;

Difensori: Boateng, Manolas, Pasalidis, Pellegrino, Sambia, Zanoli;

Centrocampisti: Basic, Coulibaly, Gomis, Kastanos, Legowski, Maggiore, Martegani, Vignato;

Attaccanti: Candreva, Dia, Simy, Tchaouna, Weissman.

