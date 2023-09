Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato a Radio Bussola 24 della questione legata a Boulaye Dia. Le sue dichiarazioni

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato a Radio Bussola 24 della questione legata a Boulaye Dia. Le sue dichiarazioni.

DIA – «Mi impegnerò personalmente per risolvere questa vicenda, parlerò con il calciatore. In questa industria così complessa ci sono tanti interessi e può accadere qualunque cosa. Dia, sentendo le campane della Premier League, avrebbe voluto andare via e questo fa parte del gioco. E’ un giovane e le sue ambizioni non vanno soffocate. Dall’altra parte, però, noi abbiamo investito tanto sapendo che è un attaccante importante sul quale puntiamo in modo incredibile. Sono convinto che il caso rientrerà, certo era meglio non fosse accaduto nulla. Ma non facciamone un dramma. Siamo una società seria, proteggerò sempre i miei tesserati. Siamo gentili sotto tanti punti di vista, ma le regole sono importanti e valgono per tutti. La multa a mio avviso è giusta. Non ho ancora avuto modo di parlarci».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG