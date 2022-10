Le parole del presidente della Salernitana, Iervolino, sul futuro di Ribery: «Stiamo definendo con Franck gli ultimi particolari».

Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha parlato a Gr Parlamento su Radio Rai. Di seguito le sue parole su Ribery.

RIBERY – «Stiamo definendo con Franck gli ultimi particolari. È motivo di grande orgoglio per noi avere avuto un campione come lui. E una persona di grande carisma. Ama i tifosi, ama la città e la sua leggenda ci inorgoglisce che possa continuare ancora a Salerno. Il suo ruolo? Gli stiamo costruendo un ruolo a cavallo tra manager e dirigente affianco a me e al ds, ma resterà vicino alla squadra».

ESONERO NICOLA – «Mai pensato di licenziare o di mettere in discussione il tecnico Nicola».

L’articolo Salernitana, Iervolino: «Stiamo costruendo un ruolo per Ribery» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG