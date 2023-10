Come scrive la Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi ha rivestito un ruolo determinante nel match di campionato tra Salernitana ed Inter.

Il tecnico piacentino, infatti, si è reso protagonista insieme a Lautaro della vittoria nerazzurra:

SALERNITANA INTER– Nel Toro-show Simone Inzaghi è stato pur sempre attore protagonista. All’Arechi il tecnico ha decisamente fatto bene a dare un po’ di sano riposo all’argentino spremuto: così facendo, ha liberato certe energie represse e ha pungolato l’orgoglio del campione. Ma, soprattutto, ha poi scelto il momento migliore per rovesciare in campo sia lui che Mkhitaryan, uno degli altri interisti iper-utilizzati in quest’alba di stagione.

