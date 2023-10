Il cambio di marcia dell’Inter nel match di campionato con la Salernitana è stato dettato anche dall’ingresso in campo di Mkhitaryan.

Ecco le pagelle dell’armeno, tutte concordanti sul suo impatto positivo sui nerazzurri:

Le pagelle di Mkhitaryan

La Gazzetta dello Sport: 7 Chi ha cambiato la partita Lautaro, certo. Micki non lo trovi nel tabellino, ma è lui ad apparecchiare la tavola al Toro per il cambio di passo

Corriere dello Sport: 6.5

Tuttosport: 7

TMW: 7 Convalida l’ipotesi per cui senza di lui non si può proprio stare. Entra e il centrocampo interista prende totalmente il controllo della gara. La soluzione? Resta solo la clonazione

