Ospite a Sportitaliamercato, Alberto Cavasin parla così di Salernitana Inter, in programma questa sera alle 20.45.

LE PAROLE- «Salernitana in crisi? Penso ci siano ancora possibilità per chi è in difficoltà. Contro l’Inter sarà una sfida ostica, ma la Salernitana può ritrovare una prestazione convincente, oggi conta molto la prestazione. Al la là del risultato, ci sarà ancora tempo per Sousa»

L’articolo Salernitana-Inter, Cavasin: «Granata in crisi, ma possono ritrovare la prestazione» proviene da Inter News 24.

