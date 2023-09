Ai microfoni di Radio Sportiva, Bucchioni ha parlato così dell’Inter proponendo un nuovo schema tecnico tattico.

«Inzaghi è stato preso a posta per riallacciare il filo di Conte, ma 3-5-2 ha bisogno sempre di intensità, è un modulo prevedibile e conosciuto dagli avversari. Anche con l’Empoli ha giocato a basso ritmo, se abbassi il ritmo diventa tutto più difficile, se è alto allora gli viene tutto più facile. Inzaghi è un ottimo allenatore, ma ci sono cose in cui dovrà migliorare magari cambiano modulo, facendo dei cambi diversi. Perché non fare Sanchez dietro a Lautaro Martinez e Thuram quando devi recuperare la partita Mi aspetto sempre qualcosa di nuovo in allenatori e squadre di alto livello».

L’articolo Bucchioni: «Inter, ecco come dovresti giocare con Sanchez» proviene da Inter News 24.

