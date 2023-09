Come riferito da TMW, ci potrebbe essere aria di turnover in casa Inter per quanto concerne la sfida contro la Salernitana allo stadio Arechi: una sfida abbastanza tosta vista la grandissima posta in palio.

Infatti potrebbe riposare l’esterno sinistro nerazzurro Federico Dimarco, lasciando spazio ad un Carlos Augusto abbastanza in forma. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.

