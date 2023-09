Su Sky Sport, Massimo Marianella analizza così l’Inter confrontandola con l’anno scorso.

LE PAROLE – «Mi aspetto una reazione dell’Inter, per me è la miglior squadra della Serie A. L’anno scorso ha sfiorato di vincere la Champions, si è rinforzata magicamente. La bacchetta magica di Marotta e Ausilio colpisce sempre nel segno giusto: si parla sempre di limitazioni e problemi economici e poi riescono a fare una squadra ogni volta più forte. Questa Inter è nettamente più forte rispetto a quella dell’anno scorso, a partire dal portiere. Lo scambio Sommer-Onana l’Inter ci guadagna anche se l’avesse fatto alla pari, pensa con 50 mln in più. L’Inter è una squadra più forte, il Sassuolo è ben allenato ma l’Inter resta molto forte e mi aspetto che reagisca contro una Salernitana in difficoltà».

L’articolo Marianella non ha dubbi: «Inter rinforzata, nettamente più forte dell’anno scorso» proviene da Inter News 24.

